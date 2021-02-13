شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمود بدر: تنسيقية شباب الأحزاب من أروع التجارب السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب ،عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تجربة التنسيقية من أروع التجاب التى مر بها و تعلم منها كثيرا وأنه لم يكن يتخيل أن يأتى يوما و يجمعه كيان واحد بالعديد من الأطياف السياسية ، مضيفا تحت مظلة كيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، ننحى الخلافات السياسية من أجل القضايا الوطنية المتفق عليها .

وأكد محمود بدر ، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه على الرغم من التنوع الفكرى فى تنسيقية شباب الأحزاب ، الذى يوجد أحيانا اختلافا فى الآراء و التوجهات ، الأ أن هناك احترام لرأى الأخر ، وهذا من أهم الدروس العلمية والعملية داخل التنسيقية ، مشددا على أن التنسيقية تجربة مهمة و متميزة على كافة الأصعدة .