شرطة أكادير توقف خمسة أشخاص وتحجز 189 كيلوغراما من المخدرات

جدة - عبدالحي حسين - أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في مدينة أكادير، صباح اليوم الجمعة، خمسة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 29 و34 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات، والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف اثنين من المشتبه فيهم، مباشرة بعد وصولهما إلى باحة الاستراحة في الطريق السيار في منطقة سيدي بوعثمان، وهما في حالة تلبس بتسليم شحنة من المخدرات لمستعملي سيارة كان على متنها ثلاثة أشخاص، يشتبه في ارتباطهم بهذه الأفعال الإجرامية.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار القضية المذكورة مكنت من حجز 8 رزم من مخدر الشيرا، يناهز وزنها 189 كيلوغراما، فضلا عن ضبط ثلاث سيارات، يشتبه في استخدامها في عملية نقل، وتهريب المخدرات المحجوزة.

ووفق البلاغ نفسه، تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكشف كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر.