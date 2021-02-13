شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط هجمات إرهابية في ألمانيا والدنمارك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الشرطة إن سبعة أشخاص اعتقلوا في الدنمارك، للاشتباه بمحاولتهم صنع متفجرات والتخطيط لشن هجمات إرهابية بعد عملية مشتركة لإنفاذ القانون بين الدنمرك وألمانيا.

ويشبته بأن هؤلاء المعتقلين حصلوا على مكونات وعناصر تستخدم في صنع المتفجرات والأسلحة النارية.

وقالت الشرطة الدنماركية في بيان في ساعة متأخرة من مساء الخميس: نعتقد أن هناك أفرادا لديهم النية والمقدرة على ارتكاب هجمات إرهابية في الدنمارك.

وأضافت: إن ستة آخرين اعتقلوا في الدنمارك وسابعا في ألمانيا فيما يتعلق بالقضية نفسها.

وأعلنت السلطات الألمانية والدنماركية، اعتقال مجموعة من السوريين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية تعرض البلدين لخطورة كبيرة.

وقالت السلطات الألمانية، إن ثلاثة أشقاء سوريين أوقفوا في ألمانيا والدنمارك بشبهة التحضير لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة عبوات ناسفة، في حين أعلنت الاستخبارات الدنماركية أنها أوقفت عددا من المشتبه بتحضيرهم لشن هجمات.

وجاء في بيان لمكتب المدعي العام في ولاية ساكسونيا، إن اثنين من الإخوة السوريين الثلاثة أوقفا نهاية الأسبوع الماضي في الدنمارك والثالث في ولاية هسن في وسط ألمانيا.

وأوضح البيان، أن الثلاثة يبلغون من العمر 33 و36 و40 عاما، وقد أوقفوا للاشتباه بتحضيرهم لتنفيذ عمل عنيف وخطير يعرض الدولة للخطر.

من جهتها، أعلنت الاستخبارات الدنماركية، أنها أوقفت 13 شخصا في مداهمات نفذتها بين السبت والإثنين في ضواحي كوبنهاغن، من دون أن تعطي أي تفاصيل عن المشتبه بهم.

وأشارت الاستخبارات، في بيان لها، إلى أن سبعة من هؤلاء الموقوفين اعتقلوا بشبهة التخطيط لشن هجوم إرهابي أو أكثر أو المشاركة في محاولة عمل إرهابي. مضيفة: إنها تشتبه أيضا في أنهم تمكنوا من الحصول على مكونات لصناعة متفجرات.

كما أوضحت النيابة العامة الألمانية، أن الشرطة بدأت الأسبوع الماضي بتعقب الأشقاء الثلاثة بعدما نفذوا عبر الإنترنت في يناير عملية لشراء مواد كيمياوية يمكن استخدامها في صنع مواد متفجرة.

وقال البيان: إن الشرطة أجرت عمليات تفتيش منازل أدت إحداها في مدينة ديساو الألمانية إلى العثور على عشرة كيلو جرامات من مسحوق أسود، مشيرا إلى أن عمليات التفتيش في الدنمارك أفضت بدورها إلى العثور على مكونات كيمياوية.

وذكرت صحيفة «در شبيغل» الألمانية أن السلطات الدنماركية عثرت خلال عمليات التفتيش، التي نفذتها على علم لتنظيم داعش.