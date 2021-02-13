شكرا لقرائتكم خبر عن الحريري يحمل الرئيس عون مسؤولية عدم تشكيل حكومة لبنانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حمَّل سعد الحريري المكلف بتشكيل حكومة جديدة في لبنان، أمس الجمعة، رئيس الجمهورية ميشال عون ضمنا مسؤولية عدم تشكيل حكومة جديدة من الاختصاصيين، وقال بعد زيارة قصيرة إلى الرئيس في قصر بعبدا أمس: «إذا كان هناك من يعتقد أنه إذا ضمت هذه الحكومة أعضاء سياسيين فإن المجتمع الدولي سيبدي انفتاحا حيالنا أو سيعطينا ما نريده فنكون مخطئين، ومخطئ كل من يعتقد ذلك». وأضاف الحريري أن «المشكل اليوم أنه لطالما، لا حكومة من الأخصائيين غير التابعين لأحزاب سياسية، لا يمكننا القيام بهذه المهمة».

وقال الحريري أنه عرض مع الرئيس ميشال عون آخر المستجدات المتعلقة بالملف الحكومي»، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحريري.

وقال الحريري: «تشاورت مع فخامة الرئيس وسأتابع التشاور، لم نحرز تقدما ولكني شرحت له أهمية الفرصة الذهبية المتاحة أمامنا، لذا يجب علينا الإسراع في تشكيل هذه الحكومة، وعلى كل فريق سياسي أن يتحمل مسؤولية مواقفه من الآن وصاعدا».

وأشار إلى أن «الفكرة الأساسية هي تشكيل حكومة تضم وزراء اختصاصيين لا يستفزون أي فريق سياسي، ويعملون فقط لإنجاز المشروع المعروض أمامهم».

وتابع الرئيس الحريري: «بعد الزيارات التي قمت بها إلى تركيا ومصر، وخاصة خلال زيارتي الأخيرة لفرنسا، لمست حماسا لتشكيل الحكومة من خلال خارطة الطريق التي وضعها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي وافقنا عليها في قصر الصنوبر لإنقاذ لبنان ووقف التدهور وإعادة إعمار مرفأ بيروت، وكل ذلك جاهز».

وأبدى الحريري تمسكه بحكومة من 18 وزيرا جميعهم من الأخصائيين وبدون ثلث معطل.

وكان الحريري قدم للرئيس عون في ديسمبر الماضي تشكيلة حكومية من 18 وزيرا.

ورد مكتب رئاسة الجمهورية على الحريري أن عون «استقبل الحريري بطلب منه وتشاور معه في موضوع تشكيل الحكومة العتيدة بعد الجولات التي قام بها الرئيس الحريري إلى الخارج، حيث تبين أن الرئيس المكلف لم يأتِ بأي جديد على الصعيد الحكومي».