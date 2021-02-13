البريطاني كريم خان رئيسا للادعاء بـ"الجنائية الدولية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتخبت الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية البريطاني كريم خان رئيسا جديدا للادعاء لولاية مدتها 9 سنوات تبدأ في 16 يونيو/حزيران.

وفاز خان بالمنصب في اقتراع سري متغلبا على 3 مرشحين آخرين هما الإسباني كارلوس كاستريسانا والأيرلندي فيرغال غاينور والإيطالي فرانشيسكو لو فوي.، ليحل محل رئيسة الادعاء الحالية فاتو بنسودا.



وترأس كريم خان، المحامي البريطاني المتخصص في حقوق الإنسان، مؤخرا تحقيقا خاصا للأمم المتحدة حول جرائم تنظيم داعش الإرهابي، ودعا إلى إجراء محاكمات شبيهة بتلك التي خضع لها القادة النازيون في نورمبرج.

وتضم المحكمة، التي مقرها لاهاي والتي بدأت العمل قبل حوالي 20 عاما، 123 عضوا وتنظر قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم العدوان.



وفشلت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية في التوصل إلى توافق بشأن تعيين مدع عام جديد، وتوجب عليها حسم قرارها خلال تصويت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وفاز خان (50 عاما) في الجولة الثانية من التصويت في مقر الأمم المتحدة بدعم من 72 دولة، أي بعشر دول أكثر من الـ62 دولة المطلوبة لتأمين فوزه بالمنصب الرفيع.

وسيكون خان، وهو ثالث مدع عام للمحكمة منذ إنشائها في 2002، مسؤولا عن ملفّات ضخمة وقضايا معقّدة

وتتمثل أولى المسؤوليات التي سيضطلع بها المدعي العام الجديد، في اتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية المتعلقة بالتحقيق في جرائم الحرب في أفغانستان والتحقيق المثير للجدل حول الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني في غزّة في 2014.