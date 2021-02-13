عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البنتاجون: لدينا قوات في المنطقة قادرة على ردع إيران

السبت 13 فبراير 2021

الخليج 365

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الجمعة، امتلاكها قوات في الشرق الأوسط قادرة على مواجهة التهديدات الإيرانية.



ورداً على سؤال مراسل في واشنطن حول استمرار إيران بتخصيب اليورانيوم ومدى قلق واشنطن من هذا الأمر، قال المتحدث باسم البنتاجون: "كما قال الرئيس (الأمريكي جو بايدن) نريد أن نرى إيران تعود إلى تطبيق الاتفاق النووي".

وتابع: "وكما قال وزير الدفاع (الأمريكي لويد أوستن): أي من مشاكل الشرق الأوسط لن يصبح أسهل حله لو امتلكت إيران سلاحاً نووياً".

وشدد على أن الإدارة الأمريكية "واضحة" بهذا الشأن، وأضاف: "إننا لا نريد أن تحصل إيران على هذه القدرات"، مشيراً إلى خطوات دبلوماسية تفكر وزارة الخارجية الأمريكية باتخاذها في هذا الصدد.

وتابع: "من جهتنا في وزارة الدفاع، نحرص على التأكد من أن لدينا حضور متين وقدرات رادعة كافية في الشرق الأوسط. ووزير الدفاع ينظر دائماً إلى مستوى القوات" الأمريكية في المنطقة.

وأوضح أن إعادة النظر في حضور القوات الأمريكية في المنطقة سيكون "من ضمن مراجعة توزيع قواتنا عالمياً".

وشدد على ان هذا الأمر يشغل تفكير أوستن يومياً حيث "يريد التأكد من أن لدينا قوات ثابتة ومتحركة في المنطقة قادرة على التعاطي مع التهديدات الإيرانية".

وعاد وكرر: "نحن نتابع حضور قواتنا يومياً. ووزير الدفاع يشعر بالرضى، وهو يتحدث إلى قائد المنطقة الوسطة الجنرال كينث ماكنزي، وهو مطمئن أننا قادرون على مواجهة التهديدات. وعلينا أن نتابع فعل ذلك، ونقيّم ونتأكد من أن لدينا قوات ثابتة في المنطقة وقوات زائرة مثل حاملات الطائرات.. والقوات تتغيّر دائماً".

وختم الرد على هذا السؤال قائلاً: "نريد التأكد دائماً من أن لدينا القوات المناسبة للردّ والحفاظ على مصالحنا في المنطقة".

وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم البنتاجون أن "السعودية حليف أساسي لنا ونحن ملتزمون بتزويدها بالوسائل الدفاعية".

كما أكد وزارة الدفاع الأمريكية تراجع الاتفاق المبرم مع حركة طالبان الأفغانية العام الماضي في الدوحة، مضيفاً: "لم نتخذ قراراً بشأنه بعد".