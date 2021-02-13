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شوقي: استمرار العمل في إنتاج الحصص على قناة "مدرستنا 1" لاستكمال العام الدراسي

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محمد اسماعيل - القاهرة - أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استمرار العمل في إنتاج الحصص على قناة (مدرستنا 1)، التعليمية لاستكمال العام الدراسي، مشيرا إلى أنه يمكن متابعتها على التليفزيون :فضائي وأرضي" وكذلك "يوتيوب".

وقال الوزير- عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء اليوم- أن قناة (مدرستنا 1) التعليمية للسنوات من الرابع الابتدائي إلى الثالث الإعدادي، داعيا إلى زيارة القناة وكذلك موقعها على (يوتيوب)؛ للتعرف على المكتبة الكبيرة من الحصص والمراجعات المتاحة مجانًا.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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