شوقي: استمرار العمل في إنتاج الحصص على قناة "مدرستنا 1" لاستكمال العام الدراسي

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استمرار العمل في إنتاج الحصص على قناة (مدرستنا 1)، التعليمية لاستكمال العام الدراسي، مشيرا إلى أنه يمكن متابعتها على التليفزيون :فضائي وأرضي" وكذلك "يوتيوب".

وقال الوزير- عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء اليوم- أن قناة (مدرستنا 1) التعليمية للسنوات من الرابع الابتدائي إلى الثالث الإعدادي، داعيا إلى زيارة القناة وكذلك موقعها على (يوتيوب)؛ للتعرف على المكتبة الكبيرة من الحصص والمراجعات المتاحة مجانًا.