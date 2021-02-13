​تعديل قانون المرور والتعريفة الجمركية.. أبرز حصاد البرلمان في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

استهل مجلس النواب جلسات فصله التشريعي الثاني وعلى مدار 15 جلسة و120 ساعة عمل، ومداخلات للنواب بلغت نحو 1254 مداخلة.

استمع أعضاء البرلمان إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و28 وزيرًا أدلوا ببيانات أمام المجلس لعرض موقف وزاراتهم من تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق 2018/2022" وتم إحالتها إلى اللجان النوعية للمجلس لمتابعة ما ورد فيها وإعداد تقارير بشأنها.

وشهد هذا الأسبوع إحالة مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ إلى اللجنة التشريعية، ومشروعي قانون إلى اللجان النوعية.

ووافق المجلس نهائيًا وبأغلبية ثلثي الأعضاء في جلسة الثلاثاء على تعديل قانون المرور، كما وافق على قرار جمهوري بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، بالإضافة إلى الموافقة على 6 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية.

ووجه المجلس التحية والتقدير للرئيس السيسي لاقتحامه ملف العشوائيات، وقال المستشار جبالي "كلنا مع الحكومة أُمناء على الوطن".

جلسة الأحد

واستهل جبالي الجلسة العامة بإحالة مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن انتخابات مجالس إدارات اتحاد الصناعات والغرف الصناعية إلى لجنة الصناعة.

ودعا جبالي المجلس للوقوف دقيقة حداد على روح النائب الراحل سعد الجمال نائب القائمة الوطنية عن قطاع الصعيد مديرية أمن الجيزة.

ونوه رئيس المجلس إلى أنه سيتم الإعلان عن خلو مقعد النائب الراحل فور وصول إخطار وزير الداخلية للمجلس.

جلسة الثلاثاء

استهل المجلس عمله بإحالة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 26 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومتي مصر وإيطاليا بشأن برنامج "المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود" إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

ووافق المجلس نهائياً وبأغلبية ثلثي الأعضاء "وقوفًا" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

وأوضح جبالي أن هذا المشروع بقانون سبق عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته.

ويهدف مشروع القانون إلى تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم وتجهيز الطرق بالأجهزة والمعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة، والتي تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق في إطار منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها.

وأكد المستشار الدكتور رئيس المجلس، أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية التي تقوم بإقرار التشريعات، ورئيس الجمهورية يقوم بإصدارها، نافيًا أن تكون الحكومة هي السلطة التشريعية.

وخلال المناقشات أعرب النواب عن ترحيبهم بالتعديلات الجديدة فى قانون المرور، مؤكدين أنها ستؤدي إلى دحر الإرهاب، وتقليل الحوادث، فيما أعرب عدد آخر عن تخوفهم من عدم جاهزية الطرق لتلك التعديلات.

ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية وعلى الجداول المرفقة به.

ورداً على الملاحظة الخاصة بإدراج القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك بديباجة مشروع القانون لتلافي شبهة عدم الدستورية، فقد أوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي "أن المادة 38 من الدستور تنص على أنه لا يجوز إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها إلا بقانون"، لأفتاً إلى أن التعريفة الجمركية كيفتها المحكمة الدستورية بأنها ضريبة جمركية فيجب أن تصدر بقانون.

ووافق المجلس نهائياً على" 6" قرارات جمهورية باتفاقيات دولية، وهي:

1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية"، الموقعة في القـاهرة بتاريخي 27 أكتوبر 2020 و8 نوفمبر 2020.

2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 696 لسنة 2020 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها "مليار" ين ياباني للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الموقعة بتاريخ 21 أكتوبر 2020.

3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 697 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، الموقع في القاهرة بتاريخ 29 يونيو 2020 مع التحفظ بشرط التصديق.

4- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 698 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق منحة (مساعدة فنية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديـث الخط الأول لمتـرو القـاهرة – مرحلة التحـديث الأولـى بمبلغ 3 ملايين و5 آلاف يورو، الموقع بتاريخ 21 أكتوبر 2020.

5- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 718 لسنة 2020 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية المصرية وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة للتعاون المشترك من خلال منصة للتعاون وآلية للتنسيق بين بلدان الجنوب من أجل أفريقيا بمصر، الموقعة بتاريخ 6 أغسطس 2020.

6- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 723 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن تقديم منحة بقيمة لا تتجاوز 750 ألف دولار أمريكي من خلال الصندوق الائتماني المتعدد المانحين لدعم إدارة التلوث وصحة البيئة لتمويل مشروع "الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة"، الموقع بتاريخ 26 أكتوبر 2020.

ورفع رئيس البرلمان الجلسة، على أن يعود مجلس النواب للانعقاد يوم الأحد الموافق 14 فبراير 2021 الساعة 11 صباحًا.

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