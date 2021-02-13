قطع الكهرباء عن 11 منطقة في الإسكندرية لمدة 3 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد عامر:
أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، اليوم الجمعة، قطع التيار الكهربائي، غدًا السبت، عن 11 منطقة في المدينة ٣ ساعات، بسبب أعمال الصيانة.
وقدمت الشركة اعتذارًا لعملائها عن فصل التيار الكهربائي، مشيرة إلى أن المناطق المقرر قطع الخدمة عنها بدءًا من الساعة التاسعة صباح غد وحتى الثانية عشر مساءًا هي:
- خورشيد"عزبة محسن"
- شدس"جامع الصحابة"
-سيدي بشر قبلي"شارع كاستينيا"
- فيكتوريا "البنك الأهلي"
- أبيس "عزبة حجازي- شارع النصر"
-بحري"حول مستشفى النقراشي"
- العامرية"العراوة"
-مرغم "مساكن عبدالقادر"
- المتراس" مصنع الكهنة"
-أبو تلات "البحرية- البرن"
-برج العرب "مجمع الصناعات- المنطقة الصناعية ٢"