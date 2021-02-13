تصريح أوروبي صادم.. كورونا سيبقى بيننا!

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 فبراير 2021 01:10 صباحاً - منذ 4 ساعات

آخر تحديث: 12 - فبراير - 2021 11:31 مساءً

نبهت مديرة الهيئة الأوروبية للصحة في مقابلة مع فرانس برس، الجمعة، إلى أن على العالم أن يستعد لفرضية أن فيروس كورونا “سيبقى بيننا”.

وقالت أندريا أمون مديرة المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها “يبدو الآن أن بقاء (الفيروس) هو الأكثر ترجيحا”، مضيفة “يبدو أنه تكيف في شكل كبير مع الإنسان. علينا تاليا أن نستعد (لفرضية) أنه باق بيننا”.

وأضافت المسؤولة عن الهيئة الصحية التي مقرها في ستوكهولم “لن يكون الفيروس الأول الذي سيبقى بيننا دائما، ليست هذه تاليا سمة غير مألوفة لفيروس” محدد.

وإذا كانت اللقاحات تحد في شكل كبير من خطر الإصابة بفيروس كورونا، فإن العلماء لا يزالون يجهلون ما أذا كانت تحول أيضا دون انتقاله من شخص إلى آخر.

وتزداد المعطيات تعقيدا بسبب النسخ المتحورة، وخصوصا المتحورين الجنوب إفريقي والبرازيلي، لأن ثمة شكوكا في أنها تقلل من فاعلية اللقاح.

وتابعت أمون “القضية تكمن في تداعيات هذا الأمر على فاعلية اللقاح”، مشيرة مثلا إلى الإنفلونزا الموسمية التي تتطلب تكييف اللقاحات مع تحولها كل عام.

وقالت أيضا لفرانس برس عبر الفيديو “قد يحصل الأمر نفسه، أو أن (الفيروس) يشهد استقرارا في لحظة ما ونتمكن في ضوء ذلك من استخدام لقاح لفترة طويلة”.