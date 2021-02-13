مقتل مهاجم السفير المغربي في “بوركينافاسو” بالرصاص

جدة - عبدالحي حسين - نقلت الاذاعة الوطنية “أوميغا” لبوركينافسو، عن مصادر من الشرطة البوركينابية، أن مهاجم السفير المغربي قتل بالرصاص.

وتناقلت وسائل إعلام بوركينابية، أن سفير المغرب لدى واغادوغو يوسف السلاوي، أصيب في حادث إطلاق نار استهدفه الليلة الماضية.

ووفق ما نقلته الإذاعة الوطنية المذكورة، فإن السفير المغربي تم استهدافه من طرف شخص يركب دراجة نارية بطلق ناري.

وأضافت أن ملابسات الهجوم على السفير المغربي لم تظهر بعد، وأكدت أنه خرج من مرحلة الخطر، بعدما أصابه الطلق الناري في رأسه.

ولم تصدر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أي تعليق حول الموضوع حتى الآن.