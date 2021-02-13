شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين " تعقد غدا الأحد انتخابات النقابة الفرعية بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت النقابة العامة للمحامين، الجمعية العمومية لنقابة القاهرة الجديدة الفرعية للانعقاد، غدا الأحد، بمقر النقابة العامة لانتخاب مجلس النقابة الجديد، بينما تجرى الإعادة 21 فبراير الجارى، كما دعت الجمعية العمومية لنقابة جنوب القاهرة الفرعية لانتخاب مجلس النقابة الجديد 15 فبراير الجاري بمقر النقابة العامة.

يذكر أن النقابة العامة للمحامين عقدت الجولة الأولى للانتخابات بـ 18 نقابة فرعية هي: شمال الجيزة – جنوب الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – شمال أسيوط – جنوب أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء، بإجمالي 170 لجنة فرعية.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين ، برئاسة المستشار أحمد دويدار نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ، عن نتائج الفرزلانتخابات اللجنة الفرعية بمحافظة كفر الشيخ ،على مقعد النقيب ومقعد الشباب ومقاعد العضوية، وبلغت نسبة المشاركة فى الانتخابات 62.5%، وشارك فى الانتخابات 4715 من جملة من يحق لهم التصويت وعددهم 6672 عضوا