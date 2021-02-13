شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية شباب الأحزاب: زيارة الرئيس لعزبة الهجانة لها دلالات إنسانية هامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن الفكرة الآن الماثلة أمام الدولة والبرلمان، هو التخلص تماما من العشوائيات، مشيرا إلى أن الدولة الآن وضعت يدها على ملف، كانت الحكومات السابقة تبتعد عنه وتخشى الاقتراب منه، موضحا أن مصر وصلت مرحلة من الخطورة أنه لا يوجد محافظة في مصر تخلو من العشوائيات.

وأضاف خلال لقاءه مع الإعلامي حسام الدين حسين ودينا عبد الكريم ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "هناك مخاطر كبيرة من العشوائيات تتمثل في انتشار الجريمة ووجود سكن غير آدمي، ونحن الآن على أرض الواقع نرى أشياء تتم، وبالنسبة لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعزبة الهجانة، فإنها لديها دلالات إنسانية هامة ويجب شكره عليها".

وتابع: "عزبة الهجانة ليست أول منطقة سيتم تطويرها، بل أن هناك مئات المناطق في المحافظات، بالإضافة إلى النهضة التي تشهدها مصر إنشائيا، وأيادينا الآن في أخطر الملفات الهامة، والكل يتكاتف أن نستثمر هذه اللحظة الهامة لنرى مصر جديدة، ونحن نشاهد طفرة عمرانية غير مسبوقة ولم تشهدها مصر من قبل".

وتابع: "المواطن في العشوائيات لأنه لم ير حياة كريمة، تجده يخشى من الخطوات التي تتخذها الحكومة من أجله أيضا، ولكن عندما يرى ما تفعله الدولة من أجله، لن يقبل على نفسه أن يعيش في بيئة لا تليق به وبأبناءه وأسرته، ويثني على مجهود الدولة".