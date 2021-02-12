وزير الصحة من بني ملال: نفتخر بتجاوزنا عتبة مليون مواطن ملقح ضد كورونا- فيديو

جدة - عبدالحي حسين - زار وزير الصحة، خالد آيت طالب، اليوم الجمعة، مدينة بني ملال، للإطلاع على مسار عملية التلقيح في المدينة، في إطار سلسلة من الزيارات على المستوى الوطني.

وعبر الوزير عن فخره بتجاوز عملية التلقيح بالمغرب عتبة مليون مواطن، تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، مند بداية العملية التي انطلقت في أواخر يناير الماضي.

والتقى الوزير بالأطر الطبية والمسؤولين عن مندوبي وزارة الصحة بالجهة، خلال زيارته للمركز الصحي اولادحمدان ببني ملال، الذي يعد نقطة مركزية في عملية التلقيح..

وسيتهدف المغرب تلقيح 80 في المائة من الساكنة للخروج بسرعة من جائحة كورونا ، التي أثر على المملكة اجتماعيا واقتصاديا.