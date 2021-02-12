وزير الصحة: تلقيت اللقاح المضاد لكورونا وهو فعال ضد السلالات المتحورة- فيديو

جدة - عبدالحي حسين - قال وزير الصحة، خالد أيت الطالب، اليوم الجمعة، خلال زيارة ميدانية لمدينة بني ملال، للإطلاع على مسار عملية التلقيح، إنه تلقى الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وهو فعال ضد السلالة المتحورة.

واعتبر آيت الطالب، أن وزارته تقوم بمراقبة جينومية أسبوعيا في أربعة مراكز، إذ ثبت أن أربعة سلالات متحورة من الفيروس دخلت المغرب، باستتناء سلالة جنوب إفريقيا، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة، للحد من انتشار كورونا.

ويستهدف المغرب، تلقيح 80 في المائة من الساكنة للخروج بسرعة من جائحة كورونا، ومحاصرة تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية.