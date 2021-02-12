شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: جرعة تطعيم واحدة تكفي المتعافي من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الصحة العامة في فرنسا اليوم الجمعة أن الأشخاص الذين سبق لهم الإصابة بفيروس كورونا المستجد يمكنهم الاكتفاء بجرعة واحدة من اللقاح المضاد لمرض "كوفيد19-"، نظرا لأن أجسامهم تحتفظ بذاكرة مناعية ضد الفيروس.

وأضافت الهيئة أن هذا يعني أن جرعة واحدة سوف تكون كافية لتنشيط مناعة الجسم ضد المرض.

وأوضحت أن الشخص الذي سبق له الإصابة بالمرض لابد أن يتلقى جرعة اللقاح بعد مرور ثلاثة أشهر، على الأقل، من الإصابة بالعدوى، ويفضل أن ينتظر ستة أشهر. وعادة ما تلتزم الحكومة الفرنسية بتوصيات هيئة الصحة العامة.