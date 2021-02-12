تكتلات سياسية: الانتخابات السبيل الوحيد إلى ليبيا قوية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت تنظيمات وتكتلات سياسية ليبية أهمية تمسك جميع الأطراف السياسية والاجتماعية بالموعد المحدد للانتخابات المقرر العام الجاري.

وأصدرت تنظيمات (التكتل المدني الديمقراطي، والحراك الوطني الليبي، وتحالف القوى الوطنية، وتكتل إحياء ليبيا، وتيار شباب الوسط) مذكرة شددت خلالها على أهمية تكثيف الجهود لتذليل كل العقبات التي قد تواجه العملية الانتخابية.

ودعت التنظيمات، المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياتهم تجاه توفير الضمانات الأمنية والسياسية والقانونية لإجراء الانتخابات، واستصدار قرار أممي يُلزم كافة الأطراف بعدم عرقلة أو تهديد العملية الانتخابية.

وطالبت بأن تركز الحكومة الانتقالية القادمة على توحيد المؤسسات السيادية والتنفيذية وخلق أرضية جامعة لليبيين لتسهيل الطريق أمام المسار الانتخابي في الموعد المحدد لأنه السبيل الوحيد إلى ليبيا قوية.





وأوضحت التنظيمات أن على رأس هذه المهام، ضمان وضع أمني مستقر نسبياً يتيح مساحة للتنافس الانتخابي بشكل عادل أمام جميع شرائح المجتمع، تمهيدا لتسليم السلطة بشكل سلس للحكومة القادمة، من خلال تشكيل حكومة أزمة مصغرة، قائمة على كفاءات وطنية وبرنامج عمل واضح لتنفيذ أولويات السلطة حسب خارطة الطريق المتفق عليها.

وأعربت التنظيمات عن أملها أن تُمنح البلديات الليبية صلاحيات خدمية أوسع للتقليل من المركزية الموجودة في بنيان ليبيا، وبما يضمن تمتع المواطنون بالخدمات الأساسية، وتخفيف حدة الأزمات اليومية، على أن تتفرغ الحكومة للقطاعات السيادية والعمل على إزالة معوقات بناء الدولة.

واختتمت مذكِّرة بان الحفاظ على مسار التوافق الليبي، لا يقل أهمية عن صناعته، والمرحلة القادمة تحتاج إلى تنازل أكبر بين الليبيين حتى يستطيعوا إخراج بلدهم من محنته.





والجمعة الماضية، أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا فوز قائمة محمد المنفي برئاسة السلطة التنفيذية المؤقتة، ضمن مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، لتقود البلاد إلى حين إجراء الانتخابات العامة أواخر هذا العام 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

ولاقى تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة ترحيبا عربيا ودوليا، وتمنيات بأن تكون خطوة نحو الاستقرار، وتفاؤلا بتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

والمنفي؛ مرشح إقليم "برقة"، من مواليد 1976 بمدينة طبرق، وينحدر من قبيلة "المنفة" المجاهدة، إحدى أكبر قبائل شرق ليبيا التي ينتمي لها المجاهد الليبي البارز عمر المختار، وهو نجل الدكتور يونس المنفي، أستاذ الإعلام بجامعة قاريونس ومحل إقامته مدينة طبرق.