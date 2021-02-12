شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري المصري: مفاوضات سد النهضة في حلقة مفرغة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبد العاطي، أن ملف سد النهضة لم يحدث فيه أي شيء جديد، لافتا إلى أن المفاوضات توقفت عند آخر جولة.

وقال عبد العاطي في تصريحات له اليوم (الجمعة): «أنا لا أتحدث كثيراً عن ملف سد النهضة، ولكن لو تحدثنا عن إضاعة الوقت وعدم الوصول إلى اتفاق، فهذه مسؤوليه تقع فى الأساس على الطرف الذي لم يوقع على اتفاق واشنطن، والطرف الذي لم يرسل ملاحظات الشركة الدولية التي كانت ستنفذ الدراسات التي وقع على خطابها 9 وزراء، والطرف الذي عطل مبادرة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، والطرف الذي كان يتراجع فى ثاني يوم بعد أي اتفاق يتم التوصل إليه ويعود بطلبات جديدة، والطرف الذي لا يوجد لديه رغبة سياسية فى الوصول إلى اتفاق»، في إشارة إلى الطرف الأثيوبي.

وأوضح عبد العاطي أنه عندما يكون هناك أي تطورات أو اجتماعات سنعلنها بشفافية كاملة للجميع قائلا: «ليس لدينا ما نحجبه».

وكان رئيس الوزراء السوداني، قال في تصريحات له أخيرا إن سد النهضة يشكل تهديدا لأمن نحو 20 مليون سوداني، وأن حل المسألة يجب أن يتم وفق القانون الدولي، ونحن متفقون على المضي قدما لحل ملف سد النهضة ضمن الحلول الأفريقية.

وفي وقت سابق قال وزير الري السوداني، إن أي ملء من جانب واحد لخزان سد النهضة الإثيوبي في يوليو القادم يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي السوداني.