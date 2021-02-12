شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» يُدمِّر «مسيّـرة» حوثية أطلقت على جنوبي السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعترضت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الجمعة، طائرة من دون طيار (مسيّرة) مفخخة أطلقها الانقلابيون الحوثيون في اليمن باتجاه جنوبي المملكة العربية السعودية، غداة اعتراض وتدمير صاروخ باليستي ومسيرتين.

وأعلن العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية فجر أمس الجمعة، باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة.

وقال المالكي في بيان، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت فجر الجمعة، من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية.

وفي رسالة سعودية إلى مجلس الأمن الدولي، أكدت المملكة أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، وفقاً لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية.

وقال السفير عبدالله بن يحيى المعلمي مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة في رسالة جاءت عقب استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لمطار أبها الدولي، إن مثل هذا العمل الإرهابي الذي يستهدف البنية التحتية المدنية، ويهدد المسافرين المدنيين الأبرياء، هو جريمة حرب شنيعة، ويجب محاسبة ميليشيات الحوثي وفق القانون الدولي الإنساني.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن السفير المعلمي تأكيده أن مثل هذه الأعمال الإرهابية التي يقوم بها الحوثيون، تستمر في تقويض جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، وستؤدي إلى زعزعة الأمن الإقليمي والسلام الدولي، داعياً مجلس الأمن إلى التنديد بشدة بهذه الأعمال، وتحمّل مسؤوليته تجاه ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران لوقف تهديداتها للسلم والأمن الدوليين ومحاسبتها.

وكان التحالف بقيادة الرياض أعلن صباح الخميس، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة استهدفت منطقة خميس مشيط الواقعة جنوبي السعودية وتضم قاعدة جوية رئيسية.

وبعد ساعات أعلن التحالف أيضاً اعتراض صاروخ باليستي أطلقه المتمردون على خميس مشيط أيضاً، وطائرة مسيرة محملة بمتفجرات لاستهداف المنطقة نفسها.

وقد أطلق الحوثيون الأربعاء، طائرات مسيّرة باتجاه مطار أبها الدولي جنوب غربي السعودية. وأعلن التحالف أن الهجوم أدى إلى اندلاع النار في طائرة تجارية. ودعت الولايات المتحدة المتمردين إلى «وقف فوري لاعتداءاتهم».

ودانت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا هجوم المتمردين على مطار أبها الدولي في السعودية. وذكرت وكالة الأنباء السعودية، الخميس، أن الهجوم على مطار أبها كان محور محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وجاء الاتصال الهاتفي غداة لقاء مساء الأربعاء في الرياض، بين نائب وزير الدفاع السعودي المكلف بملف اليمن الأمير خالد بن سلمان، ومبعوث الرئيس الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينج، والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث.

وأعلنت السعودية، الخميس، أنها اعترضت صاروخاً باليستياً وطائرتين بلا طيار أطلقها المتمردون الحوثيون تجاه أراضيها من اليمن غداة استهدافهم مطاراً سعودياً.

(وكالات)