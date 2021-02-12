شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تطالب تركيا بمراعاة السيادة العراقية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت واشنطن إن أي عمليات عسكرية تركية في إقليم كردستان يجب أن تراعي السيادة العراقية، يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع التركية «القضاء» على 33 عنصراً من حزب «العمال الكردستاني» بينهم قياديان، في حين أكدت وسائل إعلام كردية وقوع قصف تركي مكثف مساء الجمعة على سفوح جبل «كاره» وثلاث نواح في دهوك بشمال العراق.

والخميس، قال رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق محمد رضا آل حيدر، إن تركيا تقوم بشبه احتلال للشريط الحدودي داخل أراضي العراق.

يأتي هذا في الوقت الذي لا تلتزم فيه تركيا بالاتفاقيات المبرمة مع بغداد بشأن «مطاردة التنظيمات الإرهابية داخل الحدود العراقية». وقد أطلقت أنقرة عملية عسكرية ضد مسلحي حزب «العمال الكردستاني» شمال العراق، منتهكةً بذلك الأعراف والقوانين الدولية.