روبوت ذكي لتعقيم مرافق مدينة الشيخ خليفة الطبية

أبوظبي رانيا الغزاوي

أعلنت مدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي أنها قامت مؤخراً بتوفير «الروبوت الذكي للتعقيم بالأشعة فوق البنفسجية»، وهو يعتبر أحد حلول التكنولوجيا المتطورة التي تستخدمها المدينة للقضاء على الجراثيم والفيروسات كافة، ما يضمن تجربة آمنة للمرضى والكادر الطبي في جميع الأقسام والمرافق داخلها.

وأوضحت أن الروبوت يعد ابتكاراً ثورياً في عالم التعقيم الآمن، حيث لا يستخدم فيه المواد الكيماوية التي قد تتسبب في أي أضرار، كما انه لا يترك وراءه أي بقايا للتعقيم، ويستخدم الروبوت 8 أضواء من الموجات القصيرة للأشعة فوق البنفسجية، ويوفر تغطية بزاوية 360 درجة ليتمكن من تعقيم كل الزوايا والاتجاهات، حيث يتم استخدامه حالياً في غرف المرضى والعمليات والممرات والمساحات الكبيرة، ويتسم بدرجة عالية من الأمان كونه مزود بأجهزة استشعار تحفز الروبوت على التوقف قبل الاقتراب من أي جسم منعا للاصطدام به.

وأشارت مدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي إلى أن الروبوت يقضي على 99.9% من الفيروسات والبكتيريا كافة في مدة لا تتعدى 10 دقائق، وذلك بحسب الأبحاث السابقة التي أجريت عليه، ويتم تشغيله والتحكم به بسهولة عن بعد، عبر جهاز لوحي وإرساله للمواقع المطلوب تعقيمها عبر الأوامر التي يتم إدخالها من خلاله، كما يظهر الجهاز اللوحي تنبيه بانتهاء مهمة التعقيم وانه جاهز لإنجاز مهام أخرى، كما أكدت إدارة مدينة الشيخ خليفة الطبية التزامها بتقديم افضل الخدمات الصحية في ظل وجود بيئة آمنة خالية من العدوى للمرضى والزوار والعاملين فيها، حيث تعمل أولوياتها على ضمان سلامة الجميع داخلها، وأنها تعمل بشكل مستمر على استقطاب أحدث التقنيات التكنولوجية التي تفيد في تطوير منظومتها الصحية، والارتقاء بالمعايير العالمية لصحة المرضى، وهو النهج الرئيسي المتبع عموما في منشآت شركة «صحة».

وأشعة الشمس هي المصدر الرئيسي للأشعة فوق البنفسجية، ومن المعروف بحسب الدراسات أن أشعة الشمس تساهم في قتل الميكروبات من فوق الأسطح وبالتالي تعقيمها.