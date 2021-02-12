لا تساهل في تطبيق تدابير الوقاية من كورونا

دبي: إيمان عبدالله آل علي

أكد الدكتور عامر أحمد شريف رئيس مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا في دبي في حوار مع ”الخليج 365” أن ثمة عدة أسباب دفعت خلال الفترة الأخيرة إلى تشديد الإجراءات الاحترازية على مستوى الإمارة، بناء على عملية التقييم المستمرة للوضع، ومراجعة كافة أبعاده، والحرص على اتخاذ كل ما يلزم من تدابير لمواكبة متغيرات الجائحة، لافتاً إلى أن كافة الجهات المعنية بالتفتيش لا تتساهل مطلقاً في تطبيق التدابير الوقائية، من خلال عمليات تفتيش منتظمة وواسعة النطاق لضمان الالتزام والتقيد. وتالياً نص الحوار:

يتساءل كثيرون عن الأسباب التي دفعت دبي خلال الفترة الأخيرة إلى تشديد الإجراءات الاحترازية على مستوى الإمارة.

- لا تزال دبي تحافظ على أعلى مستويات السلامة والحماية ضد جائحة «كوفيد 19» من خلال اعتمادها لأكثر أنظمة البروتوكولات الوقائية شمولاً وصرامة. وتأتي الإجراءات الاحترازية الجديدة في ضوء عملية التقييم المستمرة للوضع ومراجعة كافة أبعاده، والحرص على اتخاذ كل ما يلزم من تدابير لمواكبة متغيرات الجائحة، بهدف حماية المجتمع بكافة مكوناته من مواطنين ومقيمين وزوار. ويأتي تشديد الإجراءات التي تم الإعلان عنها مؤخراً، بهدف احتواء الفيروس وتقليل انتشاره في المجتمع؛ لذلك فإننا دائماً ما نركز على أهمية استمرار التزام الأفراد والمنشآت بالتدابير الوقائية، من ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وتجنب التجمعات، لتقليل تعريض الآخرين للإصابة بفيروس كورونا. وإضافة إلى ذلك، فإنني أود أن أشكر الأفراد المتعاونين منذ بداية الجائحة، فبجهودهم والتزامهم بالإرشادات الوقائية وصلنا إلى مراحل إيجابية في فترات مختلفة.

التصدي للتجاوزات

هل رصدت الفرق التفتيشية تجاوزات من قبل مقدمي الخدمات بكافة أشكالها؟ وماذا عن مخالفات فئات المجتمع، خاصة أن التجمعات مازالت مستمرة وحسابات التواصل توثق ذلك؟ وكيف يتم التصدي لتلك التجاوزات؟

- تتبع دبي سياسة متوازنة بالنسبة لإعادة فتح الأنشطة التجارية بكافة أنواعها لضمان استمرارية أعمال الأفراد، مع التشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ لذلك فإن كافة الجهات المعنية بالتفتيش لا تتساهل مطلقاً في تطبيق التدابير الوقائية من خلال عمليات تفتيش منتظمة وواسعة النطاق، لضمان الالتزام والتقيد بهذه التدابير من جانب الشركات والمؤسسات والمرافق، وكذلك الأفراد، حيث يتعرض المخالفون لغرامات مالية أو إغلاقات إزاء أي تجاوزات، فالهدف واحد والمسؤولية مشتركة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

استعدادات

دبي يدخلها يومياً آلاف المسافرين من جميع دول العالم، واحتمال دخول طفرات جديدة من الفيروس غير مستبعد.. كيف تستعد دبي لموجة أخرى من فيروس كورونا أو أي وباء آخر جديد (فيروس نيباه)؟

- كانت دبي واحدة من أولى المدن في العالم التي أعادت فتح أبوابها أمام السياح من كافة أنحاء العالم، بعد رفع القيود المفروضة على السفر الجوي عالمياً، واعتمدت إجراءات وبروتوكولات احترازية شاملة لضمان أعلى المعايير العالمية لصحة وسلامة الزوار، إضافة إلى سكان الإمارة، وتشمل بروتوكولات السفر إجراءات واضحة للمسافرين قبل الوصول، مثل تقديم نتيجة الفحص المختبري لفيروس كورونا (PCR)، والتعهد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة في الدولة وإلا فسيتعرض المخالفون للعقوبات.

لقاحات متنوعة

بدأت دبي بتقديم لقاح «فايزر بيونتيك»، وحالياً وفّرت لقاح أوكسفورد استرازينيكا وسينوفارم.. ما الذي دفعها لذلك؟

- وفقاً للحملة الوطنية للتطعيم على مستوى الدولة بشكل عام، وفي ضوء ما تستهدفه الحملة من تطعيم أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع، فقد بدأت دبي توفير أنواع من اللقاحات (بدءاً بلقاح فايزر بيونتيك ولقاح سينوفارم، ومؤخراً تم الإعلان عن توفير لقاح أوكسفورد استرازينيكا) لجميع المواطنين والمقيمين.

كما ستقوم الجهات الصحية في دبي بتوفير لقاحات أخرى بعد اجتيازها مراحل الاعتماد وترخيصها من الجهات المختصة، وذلك لأن التطعيم أحد أهم المقومات نحو التعافي.

عوامل النجاح

ما العوامل الرئيسية لنجاح دبي في إدارة ملف كوفيد 19 وقدرتها على الاستمرار في تفوقها واستكمال مشاريعها وطرح مبادرات جديدة وعودة الحياة إلى طبيعتها؟

- هناك عدة عوامل أثبتت من خلالها دبي القدرة والاستعداد لإدارة ملف كوفيد 19، بدءاً من القيادة الرشيدة التي تؤمن بأن صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع هي الأولوية القصوى، ومن ثم وجود نظام حوكمة متكامل حافظ على التوازن بين الصحة والنواحي الاجتماعية والاقتصادية؛ الأمر الذي دعم المنظومة الصحية المتكاملة وعزّز التعاون الفعال بين القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى عامل إعادة الفتح التدريجي للأعمال، بناء على المراقبة الكثيفة للوضع الصحي محلياً وإقليمياً ودولياً.

أفضل معدلات التعافي

هل تمكنت دولة الإمارات ودبي من تسجيل أحد أفضل معدلات التعافي من كوفيد 19، بعد مرور عام على انتشار الوباء عالمياً؟

منذ بدء جائحة كوفيد 19 وانتشارها حول العالم، سارعت حكومة دبي بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات، إلى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الصحية الاحترازية لاحتواء هذا الوباء بكل فاعلية واستدامة. وبفضل الإجراءات والتدابير الاحترازية تمكنت دولة الإمارات من تسجيل أحد أفضل معدلات التعافي من كوفيد 19 عالمياً؛ إذ تبلغ نسبة التعافي حالياً في الدولة حوالي 90%، وهي أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 71.77%، كما أن دولة الإمارات لديها أحد أدنى معدلات الوفيات من الجائحة بنسبة 0.3%، بينما تصل النسبة عالمياً إلى 2.14%.

