واشنطن تتراجع عن تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، عن رفع إسم ميليشيا الحوثي في اليمن من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة ستلغي قرار تصنيف جماعة الحوثي الانقلابية في اليمن "تنظيماً إرهابياً" اعتباراً من 16 فبراير الجاري.

وأشار بلينكن إلى أن القرار جاء على أساس "الوضع الإنساني الكارثي في ​​اليمن".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أنه رغم القرار إلا أن العقوبات على عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبدالله الحكيم ستبقى بموجب الأمر التنفيذي بالأفعال التي تهدد الأمن والاستقرار في اليمن.

وأكد بلينكن: "سنواصل مراقبة أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار لا سيما في البحر والأحمر والهجمات على المملكة العربية السعودية".

وكانت الإدارة الأمريكية السابقة، برئاسة دونالد ترامب، قد أعلنت عن تصنيف الحوثيين في اليمن على القائمة السوداء للجماعات ”الإرهابية“، في قرار اتُخذ قبل 10 أيام من رحيلها.

وأعلن وزير الخارجية السابق، مايك بومبيو، وقتها أن هذا القرار اتخذ من أجل محاسبة الحوثيين على أعمالهم الإرهابية بما فيها الهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري.