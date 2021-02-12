شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول قرارات لمجلس نقابة محامى المنوفية المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مجلس النقابة الفرعية لمحامى المنوفية المنتخب، برئاسة النقيب ماهر حمودة، أول قراراته بعد توليه مقاليد النقابة الفرعية، وقرر تكليف مدير النقابة باستدعاء مراقب الحسابات لمقر النقابة الفرعية بالمنوفية لإعداد تقرير تفصيلى بالرد على كافة الملاحظات والإيضاحات الخاصة بميزانيات التى تم عرضها على الجمعية العمومية من أعوام 2016 وحتى 2020.

وكلف مجلس النقابة مدير الحسابات بإعداد تقرير بجرد كافة أصول وأموال النقابة الفرعية، وإعداد الموقف المالى للنقابة للعرض على المجلس وتكليف مدير النقابة الفرعية بالمنوفية بمراجعة كافة التعاقدات الخاصة بالنقابة تمهيدا لعرضها على مجلس النقابة لاتخاذ ما يلزم بشأنها، ومراجعة ما يقدم للزملاء من خدمات تطبيقًا لهذه العقود.

يذكر أن النقابة العامة للمحامين قد عقدت الجولة الأولى لانتخابات الفرعيات بـ 18 نقابة فرعية هي: شمال الجيزة – جنوب الجيزة – الفيوم – بنى سويف – المنيا – شمال أسيوط – جنوب أسيوط – الوادى الجديد – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء، بإجمالى 170 لجنة فرعية.

وتعقد اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات غرفة عمليات، كما تعقد اللجنة المشرفة على الانتخابات المشكلة من النقابة العامة غرفة عمليات أخرى حتى الإعلان عن النتائج.