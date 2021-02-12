شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تواصل تنفيذ حملة "كلمتين سياسة" وتقدم تعريفا للاستجواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تنفيذ حملتها التى تحمل عنوان: "كلمتين سياسة"، للتعريف بأهم المصطلحات السياسية بطريقة سهلة ومبسطة، و جاءت حلقة اليوم عن الاستجواب البرلمانى أخطر أدوات الرقابة البرلمانية، مشيرة الى أن لائحة البرلمان ، تمنح كل نائب حق تقديم استجواب ويوجه لرئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة ، ويقدم طلب الاستجواب لرئيس المجلس و يتضمن كل ما يتعلق بأسباب الاستجواب و لا يجوز أن يتضمن أمور مخالفة للدستور .

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قدمت الشكروالتقدير للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لاستجابته لمبادرة تكريم الفرق الطبية بطباعة رموزها على العملة المعدنية من فئة الجنيه ونصف الجنيه، وهى المبادرة التى كانت أطلقتها التنسيقية فى شهر أبريل 2020، تخليدا لجهود الفرق الطبية فى مواجهة جائحة كورونا تحت اسم (أبطالنا رموز العملة الوطنية).

وانطلقت المبادرة من اللجان النوعية بالتنسيقية فى أبريل الماضى، كنموذج لتخليد الجهود الفائقة للفرق الطبية، ولتكون رسالة معنوية من الشعب المصري، وهي المبادرة الأولى عالميا لتكريم الفرق الطبية.

وكان نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ قد قدموا اقتراح برغبة لوزير المالية لمناقشة تنفيذ تلك المبادرة، فيما وجه الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء وزير المالية بتنفيذ المبادرة.

وثمنت التنسيقية ،سرعة استجابة الدولة وإصدار العملة المعدنية المقترحة لتكون رسالة شكر وتقدير، ورسالة توعية للأجيال القادمة بأن مصر تفتخر وتكرم أبناءها المخلصين في كل المجالات.