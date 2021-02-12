ضبط مرتكبى واقعة اختطاف صاحب شركة ودفنه بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

العديد من الجرائم الجنائية ما بين نصب وسرقة وخاصة جمع الأموال المواطنين بزعم التوظيف تنتهى بضبط مرتكبى الواقعة، ولكن تفاصيل الواقعة هذا المرة مختلفه راح ضحيتها مستريح المنوفية بعد أن اختطف بعض الأشخاص لقيامة بجمع أموال بزعم استثمارها إلا أن النهاية كانت دفنه أسفل صبه خرسانية لاخفاء الجثة.

وبالعرض على النيابة العامة امرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وأمرت بتشريح الجثة وإعداد تقرير الصفه التشريحية بشأن وفاته .

البداية كانت بتلقى قسم شبين الكوم بلاغا من سائق 35 سنة بغياب شقيقه 36 سنة مالك شركة توريدات - مقيم دائرة القسم عقب خروجه من مسكنه .

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط ادارة البحث الجنائي بأمن المنوفية بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ، أن وراء واقعة الغياب كلا من حاصل علي بكالوريوس و نجل عمه الأول حاصل علي ثانوية عامة ،و شقيق الثاني - حاصل علي معهد فني تجاري و نجل شقيق الأول حاصل علي دبلوم ،وشقيق زوجة الأول حاصل علي دبلوم ، وحارس العقار محل إقامة الأول ؛ وذلك لسابقة قيام الأول بتسليم المتغيب مبلغ (مليون و250 ألف جنيه ) لإستثماره نظير أرباح شهرية وعدم قيام المتغيب بدفع الأرباح أو رد المبلغ المالي قام على إثر ذلك الأول بإستدراج المتغيب للشقة سكنه وإستعان بباقي المتهمين.

وأشارت التحريات قيامهم بتوثيقه وإحتجازه بإحدى الغرف لإكراهه علي التوقيع علي إيصالات أمانة لإجباره علي دفع المبالغ المالية وإنصرفوا عدا الأول وعقب ذلك قام المتغيب بفك وثاقه وحاول الهروب من شرفة الغرفة فإختل توازنه وسقط أرضاً نتج عن ذلك وفاته.

وقام الأول والسادس بوضع جثة المجني عليه بحقيبة السيارة الخاصة بالأول والتوجه بها للثاني والثالث وقاموا بدفن المجني عليه داخل منزل "غير مأهول بالسكان " مؤجر للثاني وعقب الإنتهاء من الدفن قاموا بصب كمية من الأسمنت علي مكان الدفن لإخفاء معالم الجريمة.

وبإستهدافهم أمكن ضبط أربعة منهم وبمواجهتهم إعترفوا أرشدوا عن السيارة المُستخدمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة التحقيقات والتي أمرت بحبس المتهمين.