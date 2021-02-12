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محامو ترمب يطالبون برفض التهمة غير الدستورية

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طالب محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، أثناء مرافعاتهم عنه، من أعضاء مجلس الشيوخ على رفض التهمة «غير الدستورية بشكل صارخ» الموجهة إليه، والتي تشكل انتقاما سياسيا.

وتنص التهمة حول اعتداء 6 يناير الذي مثل تتويجا لحملة تعمدها الرئيس السابق لإثارة العنف.

وقال المحامي مايكل فان دير فين، لمجلس الشيوخ مع بدء مرافعات فريق الدفاع عن ترمب إن «التهمة الرامية للعزل المطروحة الآن أمام مجلس الشيوخ غير منصفة، وتمثل عملا غير دستوري بشكل صارخ وانتقاما سياسيا»، داعيا الأعضاء المئة إلى «التصويت فورا وبشكل حاسم لصالح رفضها».


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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