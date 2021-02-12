إحباط هجمات لميليشيات الحوثي شرق الجوف

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

أحبط الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل أمس، هجمات لميليشيات الحوثي الإرهابية على مناطق «الشهلاء» و«الدحيضة» شرق مديرية «الحزم» مركز محافظة الجوف.

وتكبدت الميليشيات عشرات القتلى والجرحى بعد معارك استمرت نحو 5 ساعات، فيما قتل 5 من الجيش والقبائل. وشاركت المدفعية خلال المعارك بقصف استهدف تجمعات وآليات حوثية بالقرب من جبل «الوذ». إلى ذلك، قالت مصادر محلية بالمحافظة إن مستشفى الجوف والمصلوب استقبلا عشرات القتلى والجرحى القادمين من جبهات القتال.

وأضافت المصادر أن قادة الحوثيين لا يزالون يحشدون المزيد من العناصر من أبناء الجوف والمحافظات القريبة منها نحو جبهات «اللبنات والجدافر ورغوان» المحيطة بمأرب.

إلى ذلك، خاض الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل أمس، اشتباكات عنيفة، حصدت العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية وتدمير عدد كبير من الأطقم والمعدات العسكرية في جبهة «المخدرة» غرب محافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري: إن قوات الجيش خاضت معركة شرسة، استمرت لـ 12 ساعة، كبدت خلالها الميليشيات الحوثية هزيمة ساحقة في عتادها والأرواح، ممن سقطوا بين قتلى وجرحى، كما تم القبض على عدد منهم.

وأضاف المصدر أن «المعركة احتدمت عقب كسر هجوم شنته الميليشيات على عدة مواقع للجيش، إلا أن قوات الجيش كسروا الهجوم، وشنوا هجوماً معاكساً، تمكنوا منه خلاله على تدمير دبابة وأطقم عسكرية، تابعة للميليشيات الحوثية الانقلابية». وأكد المصدر أن «قوات الجيش من منتسبي المنطقة السابعة وبقية الألوية والوحدات العسكرية ومقاتلي القبائل في جبهة المخدرة ورغوان يقدمون أروع البطولات، التي كبدت الميليشيات خلال الساعات الماضية، وأن معنوياتهم كبيرة ويواصلون التقدم ومطاردة الميليشيات الحوثية». وأضاف أن المعارك تزامنت مع قصف جوي شنته مقاتلات تحالف دعم الشرعية، التي شنت أمس، 6 غارات استهدفت تعزيزات ومخازن أسلحة للميليشيات في الجبهة ذاتها.