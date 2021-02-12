إصابة 4 عسكريين عراقيين في هجوم استهدف رتلاً لهم جنوب الموصل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 فبراير 2021 10:15 مساءً - منذ 8 ثواني

أصيب أربعة عسكريين عراقيين، بينهم ضابط في انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا للجيش جنوب الموصل، اليوم الجمعة.

ونقلت قناة الحرة عن مصدر أمني عراقي قوله، أن “العبوة الناسفة استهدفت الرتل العسكري أثناء قيامه بمهمة في منطقة تلول الباج في قضاء الشرقاط في المنطقة الفاصلة ما بين محافظتي نينوى وصلاح الدين”.

وأضاف المصدر أن الضابط الذي أصيب في الهجوم، وهو برتبة نقيب، يعاني من حالة صحية خطرة.

وكان مسؤولون محليون في صلاح الدين حذروا من أن تنظيم داعش يسعى لإعادة بناء صفوفه وشن هجمات جديدة في المنطقة.

وقال مدير ناحية الزوية التابعة لقضاء بيجي محمد زيدان إن “عناصر تنظيم داعش لازالوا يتنقلون بين أطراف منطقة النمل شمالي بيجي ومنطقة الخانوكة جنوبي قضاء الشرقاط”.

وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن هذه المناطق تعتبر “ممرات خطيرة لتنقل عناصر داعش، والإعداد لمخططات إرهابية وهجمات مباغتة ربما تستهدف الأهالي أو القطعات الأمنية”.

والشهر الماضي قتل 11 عنصرا على الأقل من الحشد الشعبي العراقي في كمين نسب إلى تنظيم داعش شرق مدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين.

ونفذ الهجوم ليلا بواسطة أسلحة خفيفة وجاء بعد يومين من تفجيرين انتحاريين في قلب بغداد أسفرا عن مقتل 32 مدنيا وتبناهما التنظيم المتطرف.

ونجحت القوات العراقية في القضاء على التنظيم في معاقله الكبرى نهاية 2017 بعد معارك دامية. لكن خلايا منه لا تزال تنشط في بعض المناطق البعيدة عن المدن، وتستهدف بين وقت وآخر مواقع عسكرية.