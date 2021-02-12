اختفت في ظروف غامضة في الدارالبيضاء.. أمن مراكش يعثر على طفلة بعد وصولها على متن القطار

جدة - عبدالحي حسين - عثرت عناصر الشرطة السياحية في ولاية أمن مراكش على فتاة قاصر، تبلغ من العمر 12 سنة، كانت تشكل موضوع بحث لفائدة عائلتها، مسجل لدى مصالح الأمن الوطني في مدينة الدارالبيضاء.

وذكرت، ولاية أمن الدارالبيضاء، اليوم الجمعة، أن الشرطة القضائية في مدينة الدارالبيضاء تفاعلت، مع بلاغ تقدمت به عائلة الفتاة المختفية، مساء أول أمس الأربعاء، بعد مغادرتها منزل عائلتها في حي سيدي مومن في ظروف غامضة.

وأوضح المصدر نفسه أنه جرى تعميم البحث على الصعيد الوطني حول الطفلة المصرح باختفائها، وذلك قبل أن تعثر عليها فرقة الشرطة السياحية في مراكش مباشرة بعد وصولها على متن رحلة بواسطة القطار.

إلى ذلك، تم تسليم الفتاة المختفية لأفراد أسرتها، فيما لاتزال الأبحاث والتحريات متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف جميع ظروف، وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لتغيب الطفلة المذكورة عن بيت عائلتها.