العلمي: المملكة تتوفر على إمكانيات وكفاءات عالية في إنتاج حافلات النقل الحضري

جدة - عبدالحي حسين - أكد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، اليوم الجمعة، أن المملكة تتوفر على كفاءات مهمة فيما يخص إنتاج الحافلات، المخصصة للنقل الحضري.

وجاء ذلك، خلال زيارة العلمي، اليوم، لمقر الوحدة الصناعية Irizar المغرب، الموجودة في الصخيرات، والمكلفة بإنتاج الحافلات لفائدة النقل الحضري في مدينة الدارالبيضاء، حيث عقد لقاءً بحضور المناولين، والموردين المحليين للشركة، لتأكيد أهمية تحفيز التصنيع المحلي وتطوير المنظومة الصناعية، الخاصة بالوزن الثقيل، وهياكل الـسيارات الصناعية.

وفي السياق ذاته، أشار العلمي إلى أن نسبة الاندماج المحلي لحافلات Irizar بلغت 41 في المائة، موضحا أن الجهود تتظافر لتصل، على المدى البعيد، إلى نسبة 60 في المائة، لا سيما من خلال إيلاء عناية خاصة لمشاريع تصنيع الأجزاء الموجهة إلى المنظومة الصناعية لهذا التخصص في بنك المشاريع، الذي تم إطلاقه، في شهر شتنبر 2020.

وتُجند شركة Irizar أزيد من 15 مُورّدا محليا ضمن منظومتها الصناعية، التي تجمع فيها حافلات على هياكل العلامة التجارية SCANIA بطول يبلغ 12 متراً، وسعة 33 مقعدا، وهذه المركبات، التي تستجيب للمعايير الدولية، مكيفة، وتتوفر على تكنولوجيات متقدمة من حيث السلامة، والراحة، والولوج بالنسبة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة.

والمصنعون العالميون البارزون الثمانية عشر يُمثَّلون في المغرب من خلال منظومة صناعية تتألف من 85 وحدة لإنتاج الهياكل، والمعدات الأصلية للمركبات، والتي ما فتئت الوزارة تدعمها بمواكبة أي مشروع من شأنه تحسين مستوى الاندماج المحلي لهذا التخصص.

وتُحقق المنظومة الصناعية ذاتها رقم معاملات، تبلغ قيمته 11 مليار درهم، سنويا، وتُشغل طاقما، يضم 8000 مساعد.