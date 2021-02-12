رحيل التهامي خالد.. يد القذافي القوية ضد الإخوان والإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وسائل إعلام ليبية وفاة اللواء التهامي خالد، رئيس جهاز الأمن الداخلي البارز في عهد نظام العقيد الراحل معمر القذافي.

ولم تعلن وسائل الإعلام الليبية عن سبب وفاة رجل الأمن الليبي البارز الذي تعود أصوله إلى منطقة جنزور، غرب طرابلس.



ونعت عدد من حسابات التواصل الاجتماعي الموالية للنظام السابق "التهامي"، مؤكدة صحة خبر وفاته بعد صراع طويل مع المرض.

والتهامى الذي يحمل عددا من الأسماء المستعارة من مواليد منطقة جنزور، غرب طرابلس عام 1942، وتولى العديد من المهام الأمنية إبان حقبة القذافي أبرزها سكرتيره الخاص لفترة، ومدير إدارة الاستخبارات، وعضو غرفة العمليات العسكرية خلال أحداث 17 فبراير/شباط 2011 .

ويعرف التهامي بأنه عدو التنظيمات الإرهابية خاصة تنظيم الإخوان وقاد الملاحقات الأمنية ضدهم، كما أشرف -رفقة آخرين- على مراجعات الجماعة الليبية المقاتلة -فرع تنظيم القاعدة- عبر "مؤسسة القذافى للتنمية"، التى كان يرأسها سيف الإسلام القذافي.

وبعد أحداث 17 فبراير/شباط 2011، اتهم التهامي بعمليات وحشية ضد ما يعرف بـ"الثوار"، وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية على إثرها أمرا بتوقيفه، منذ 2013 ، وفقا لإحالة مجلس الأمن بموجب القرار 1970 لعام 2011 حالة ليبيا إلى المدعى العام للمحكمة.