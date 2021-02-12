الرئيس الجزائري يعود إلى البلاد بعد العلاج في ألمانيا‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 فبراير 2021

الخليج 365- متابعات

ذكرت قناة تلفزيون ”النهار“، اليوم الجمعة، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عاد إلى أرض الوطن بعد تلقيه العلاج في ألمانيا من مضاعفات بقدمه ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا.

وكان ”تبون“ قد نُقل إلى ألمانيا، في يناير/ كانون الثاني، للعلاج.

وقالت الرئاسة في بيان، في يناير/ كانون الثاني، إن العلاج لم يكن مطلوبًا بشكل عاجل، وكان ينبغي أن يتم أثناء وجوده في ألمانيا في مرة سابقة.‎