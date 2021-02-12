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الرئيس الجزائري يعود إلى البلاد بعد العلاج في ألمانيا‎

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اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 فبراير 2021

الخليج 365- متابعات

ذكرت قناة تلفزيون ”النهار“، اليوم الجمعة، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عاد إلى أرض الوطن بعد تلقيه العلاج في ألمانيا من مضاعفات بقدمه ناجمة عن الإصابة بفيروس .

 

وكان ”تبون“ قد نُقل إلى ألمانيا، في يناير/ كانون الثاني، للعلاج.

 

وقالت الرئاسة في بيان، في يناير/ كانون الثاني، إن العلاج لم يكن مطلوبًا بشكل عاجل، وكان ينبغي أن يتم أثناء وجوده في ألمانيا في مرة سابقة.‎

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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