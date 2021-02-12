شكرا لقرائتكم إشارة إلى إيران.. إسرائيل تعين مسؤولاً عن الحرب رئيساً للمخابرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يرى البعض في هذه الخطوة علامة على أن الجيش الإسرائيلي يريد ضابطًا متمرسًا ومطلعًا على رأس مديرية المخابرات، فيما يرى آخرون أنها قد تكون إشارة إلى إيران، حيث كشفت صحيفة "جيروزليم" الإسرائيلية عن تعيين أهارون حاليفا، الخميس، ليكون الرئيس القادم لمخابرات الجيش الإسرائيلي. ويعتبر حاليفا حاليا رئيس مديرية العمليات في جيش الدفاع الإسرائيلي، وهي المسؤولة عن الإشراف على استعداد الجيش الإسرائيلي للحرب.

وكان حاليفا في السابق قائدا للواء المظليين ومدرسة الضباط في قاعدة تدريب جيش الدفاع الإسرائيلي.

من جهة ثانية، عيّن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مستشار الأمن القومي مائير بن شابات مبعوثا لمتابعة الاتصالات مع القوى الكبرى حول الاتفاق النووي الإيراني.

وأفاد موقع "والا" الإسرائيلي أن نتنياهو كلف بن شابات مسؤولا من قبله لمتابعة الموضوع، ونُقل عن مسؤولين مقربين من نتنياهو قولهم، إن بن شابات هو مسؤول الاتصال في هذه المرحلة أمام الإدارة الأميركية، وسيتم إجراء مباحثات بهذا الشأن خلال الأسبوع الجاري.

وقال الموقع إن بن شابات تحدث، الأربعاء، خلال مكالمة آمنة عبر الفيديو مع نظيره الأميركي جيك ساليفان، مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وتباحث معه في الملف الإيراني وقضايا أخرى، وكانت هذه المكالمة الثانية بينهما لكنها كانت أطول وأعمق من المكالمة الأولى.