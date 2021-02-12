شكرا لقرائتكم خبر عن محامو ترامب: التهم الموجهة للرئيس السابق انتقامية وغير دستورية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن: «أ.ف.ب»

استهل محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مرافعاتهم في إطار الدفاع عنه، الجمعة، بحض أعضاء مجلس الشيوخ على رفض التهمة «غير الدستورية بشكل صارخ» الموجهة إليه والتي تشكّل «انتقاماً سياسياً».

وقال المحامي مايكل فان دير فين، لمجلس الشيوخ، مع بدء مرافعات فريق الدفاع عن ترامب، إن «التهمة الرامية للعزل المطروحة الآن أمام مجلس الشيوخ غير منصفة، وتمثّل عملاً غير دستوري بشكل صارخ، وانتقاماً سياسياً»، داعياً الأعضاء المئة إلى «التصويت فوراً وبشكل حاسم لصالح رفضها».