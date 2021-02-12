شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يطالب توتنهام بأداء «مثالي» أمام سيتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

قال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير، الجمعة، إن فريقه يجب أن يلعب «مباراة مثالية» إذا أراد إيقاف قطار مانشستر سيتي السريع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غداً.

وابتعد سيتي بصدارة الدوري وفاز في 15 مباراة متتالية بجميع المسابقات. وكانت آخر خسارة لفريق المدرب بيب جوارديولا 2-صفر أمام توتنهام في الدوري يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني ولم يتعرض بعدها للهزيمة في 22 مباراة.

وتراجعت مسيرة توتنهام منذ ذلك الحين وخسر ثلاث مرات في آخر أربع مباريات بالدوري ليتقهقر للمركز الثامن، كما خرج من كأس الاتحاد الإنجليزي أمام إيفرتون بعد مباراة مثيرة شهدت تسعة أهداف يوم الأربعاء.

وأبلغ مورينيو الصحفيين «فزنا عليهم لأننا لعبنا بإتقان شديد جداً وهذه هي الطريقة الوحيدة للتغلب على مانشستر سيتي».

وأضاف: «إذا ارتكبت خطأ دفاعياً سيقضي عليك، ومن الصعب جداً منعه من التسجيل، لأنه يسجل دائماً ومن الصعب أيضاً هز شباكه لأنه لا يستقبل أهدافاً كثير، لذا يجب أن نلعب مباراة مثالية». وتابع «مثلما فعلنا على أرضنا يجب أن نخوض مباراة مثالية وبنفس الثقة».

وانتقد مورينيو لاعبه جاريث بيل بعد أن قال مهاجم ويلز عبر تطبيق إنستجرام إنه كان جاهزاً للعب ضد إيفرتون.

وتبدو عودة بيل إلى توتنهام على سبيل الإعارة من ريال مدريد محبطة، وبالكاد يشارك في الدوري بسبب الإصابات وضعف اللياقة.