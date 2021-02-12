شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم البرلمان" تناقش ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة بحضور الدكتور خالد عبد الغفار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، اجتماعا يوم الأحد المقبل، لمناقشة بيان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الذي ألقاه أمام المجلس ، الثلاثاء الموافق 19/1/2021، وذلك لمتابعة عمل الوزارة في برنامج الحكومة، والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير من إيضاحات على أرض الواقع .

كما تعقد اللجنة اجتماعا يوم الاثنين المقبل، لمناقشة بيان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي ألقاه أمام المجلس بجلسته المعقودة يوم الأربعاء الموافق 20/1/2021، وذلك لمتابعة عمل الوزارة في برنامج الحكومة، والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير من إيضاحات على أرض الواقع.

وكان المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أعلن فى تصريحات سابقة أن عدد كبير من النواب تقدموا للحديث فى جدول أعمال الجلسة العامة، ووصل عدد من تقدموا للحديث في جدول أعمال جلسة للتعقيب على بيان وزير التعليم العالى وصل إلى 95 طلب.