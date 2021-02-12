تزامنا مع ربط اسمه بتشيلسي.. نجم “الأسود” يحتفل بعيد ميلاد إبنه أمين

جدة - عبدالحي حسين - احتفل أشرف حكيمي، لاعب المنتخب الوطني وفريق الانتر الايطالي، رفقة زوجته هبة أبوك بعيد ميلاد ابنه أمين.

وكشفت مجلة “HoLa” المتخصصة في المشاهير عن تفاصيل المناسبة، مبرزة أن حكيمي نظم حفلة صغيرة مراعاة لظروف الجاٸحة والبروتوكول الصحي المفروض بسبب فيروس “كورونا”.

ويوقع حكيمي علی موسم جيد رفقة الانتر بعد التحاقه به قادما من ريال مدرير الاسباني عقب فترة اعارة ناجحة رفقة روسيا دورتموند الألماني.

وربطت تقارير اعلامية ايطالية اسم الدولي المغربي بفريق تشيلسي، مبرزة أنه مرشح لمجاورة زميله في المنتخب حكيم زياش بسبب الضاٸقة المالية للانتر.