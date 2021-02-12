عاجل.. المئات يخرجون للاحتجاج في الفنيدق للجمعة الثانية على التوالي

جدة - عبدالحي حسين - خرج المئات من سكان مدينة الفنيدق المجاورة لمعبر سبتة المحتلة الحدودي المغلق، للجمعة الثانية على التوالي للاحتجاج والمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية للساكنة، وتوفير بدائل اقتصادية وفرص الشغل للشباب العاطلين.

وأظهرت مقاطع فيديو بثها نشطاء في موقع التواصل الاجتماعي النساء والأطفال والشباب متجمهرين وسط المدينة مرددين شعارات من قبيل “الشعب يريد بديل اقتصادي”، و”عاش الشعب.. عاش الشعب”.

كما ردد المحتجون شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين الأربعة على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المدينة الجمعة الماضية، مثل: “الشعب يريد سراح المعتقل”.

وتأتي احتجاجات اليوم، بعد أيام من عقد والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، محمد امهيدية، لقاء مع منتخبي الإقليم لدراسة البدائل الاقتصادية الممكنة للمنطقة، غير أنها لم تفلح في ثني المواطنين على الخروج للتظاهر مرة أخرى.

وكانت محكمة تطوان الابتدائية قد رفضت تمتيع 4 معتقلين على خلفية احتجاجات الأسبوع الماضي، من بينهم عضو في جماعة العدل والإحسان.