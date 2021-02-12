البطولة الوطنية 2.. رجاء بني ملال “يخرج” من أزمته بفوز ثمين على الاتحاد الزموي للخميسات

جدة - عبدالحي حسين - تفوق فريق رجاء بني ملال، اليوم الجمعة، على فريق الاتحاد الزموري للخميسات بهدف نظيف، برسم افتتاح الجولة العاشرة من البطولة الاحترافية القسم الثاني –انوي-.

وتمكن اللاعب معاد الصحفي من تسجيل الهدف الوحيد في المقابلة مهديا النقاط الثلاث لكتيبة الإطار الوطني، محمد مديحي.

ورفع الفريق الملالي رصيده إلى 13 نقطة في المرتبة السابعة، في نفس ترتيب الاتحاد الزموري للخميسات والنادي القنيطري.

وتستمر مباريات الجولة العاشرة من البطولة الاحترافية القسم الثاني، حيث يستضيف “النادي القنيطري” نظيره الشباب السالمي فيما يلتقي الراك بفريق بشباب بنجرير.