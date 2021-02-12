التوزيع الجغرافي للإصابات الـ496 بكورونا.. جهتا الدار البيضاء والشمال في الصدارة

جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ496 الجديدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 214 حالة جديدة، منها 172 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

بجهة الشمال سجلت 74 حالة، منها 24 حالة بطنجة أصيلة.

وسجلت بجهة الشرق، 63 حالة، منها 24 حالة بوجدة-أنجاد.

وسجلت بجهة الرباط سلا القنيطرة 38 حالة، منها 11 بالقنيطرة.

وبجهة سوس ماسة سجلت 29 حالة، وسجلت 28 حالة بجهة مراكش آسفي، وسجلت 15 حالة بجهة درعة تافلالت، وبجهة العيون الساقية الحمراء سجلت 10 حالات، ثم 9 حالات بالداخلة وادي الذهب، و8 حالات بجهة فاس مكناس، و7 حالات بجهة بني ملال خنيفرة، وحالة وحيدة بجهة كلميم واد نون.

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