شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يقمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية ويصيب العشرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرق قلقيلية، مما أدى إلى إصابة ثمانية شبان بالأعيرة الإسفنجية، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

ونقلت مصادر محلية فلسطينة عن الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعد انطلاق المسيرة، واعتلت أسطح منازل الفلسطينيين واعتدت على المشاركين باستخدام كثيف للأعيرة الإسفنجية، مما أدى لإصابة ثمانية شبان أحدهم في الوجه، إضافة لعشرات حالات الاختناق.