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القبض على مطلوب وفق المادة 4 إرهاب في كركوك

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت شرطة كركوك ، اليوم الجمعة، القبض على احد المطلوبين وفق المادة 4 ارهاب في سيطرة التون كوبري بكركوك.
وقالت الشرطة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه: انه "استمرارا للعمليات الاستباقيه بالساعه ١٤٠٠يوم ٢٠٢١/٢/١٢اثناء التدقيق والتفتيش في سيطرة التون كوبري تم القاء القبض على المتهم علي احمد عوده عبيد الجبوري مطلوب وفق الماده ٤ ارهاب صادره من محكمة تحقيق كركوك بلتعاون مع شعبه اس وامن فق٨ الفوج الثاني ل٣١" ، مشيرا الى انه "تم تسليمه الى استخبارات ومكافحة ارهاب كركوك لاتخاذ الاجراءات القانونية".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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