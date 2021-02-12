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انت الان تتابع خبر القبض على مطلوب وفق المادة 4 إرهاب في كركوك والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت شرطة كركوك ، اليوم الجمعة، القبض على احد المطلوبين وفق المادة 4 ارهاب في سيطرة التون كوبري بكركوك.
وقالت الشرطة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه: انه "استمرارا للعمليات الاستباقيه بالساعه ١٤٠٠يوم ٢٠٢١/٢/١٢اثناء التدقيق والتفتيش في سيطرة التون كوبري تم القاء القبض على المتهم علي احمد عوده عبيد الجبوري مطلوب وفق الماده ٤ ارهاب صادره من محكمة تحقيق كركوك بلتعاون مع شعبه اس وامن فق٨ الفوج الثاني ل٣١" ، مشيرا الى انه "تم تسليمه الى استخبارات ومكافحة ارهاب كركوك لاتخاذ الاجراءات القانونية".