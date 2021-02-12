انت الان تتابع خبر صحة الديوانية تعلن الموقف الوبائي لهذا اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت صحة الديوانية ، اليوم الجمعة ، الموقف الوبائي في المحافظة خلال ال24 ساعة الماضية وكانت كالتالي:

