انت الان تتابع خبر صحة الديوانية تعلن الموقف الوبائي لهذا اليوم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت صحة الديوانية ، اليوم الجمعة ، الموقف الوبائي في المحافظة خلال ال24 ساعة الماضية وكانت كالتالي:
1- حالات الاشتباه 1889 حالة تم فحصها بجهاز pcr في مختبر الصحة العامة في الديوانية.
2- الاصابات المؤكدة 191 أصابة
3- حالات الشفاء 21 حالة
4- الوفيات حالتين الكلي
1- عدد الاصابات 19818 اصابة
2– عدد حالات الشفاء 18476 حالة
3- الوفيات 417 حالة
4-عدد الراقدين الكلي 925
- اعداد الراقدين في المستشفى 24 شخص
2- الاصابات المؤكدة 191 أصابة
3- حالات الشفاء 21 حالة
4- الوفيات حالتين الكلي
1- عدد الاصابات 19818 اصابة
2– عدد حالات الشفاء 18476 حالة
3- الوفيات 417 حالة
4-عدد الراقدين الكلي 925
- اعداد الراقدين في المستشفى 24 شخص