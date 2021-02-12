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صحة الديوانية تعلن الموقف الوبائي لهذا اليوم

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت صحة الديوانية ، اليوم الجمعة ، الموقف الوبائي في المحافظة خلال ال24 ساعة الماضية وكانت كالتالي:
1- حالات الاشتباه 1889 حالة تم فحصها بجهاز pcr في مختبر الصحة العامة في الديوانية.
2- الاصابات المؤكدة 191 أصابة
3- حالات الشفاء 21 حالة
4- الوفيات حالتين الكلي
1- عدد الاصابات 19818 اصابة
2– عدد حالات الشفاء 18476 حالة
3- الوفيات 417 حالة
4-عدد الراقدين الكلي 925
‏- اعداد الراقدين في المستشفى 24 شخص
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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