دفاع ترامب: المحاكمة انتقام سياسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استهل محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مرافعاتهم في إطار الدفاع عنه، بحض أعضاء مجلس الشيوخ على رفض التهمة "غير الدستورية بشكل صارخ" الموجهة إليه والتي تشكّل "انتقاما سياسيا".

وقال المحامي مايكل فان دير فين، لمجلس الشيوخ مع بدء مرافعات فريق الدفاع عن ترامب إن "التهمة الرامية للعزل المطروحة الآن أمام مجلس الشيوخ غير منصفة، وتمثّل عملا غير دستوري بشكل صارخ وانتقاما سياسيا"، داعيا الأعضاء إلى "التصويت فورا وبشكل حاسم لصالح رفضها".



ومن جانبها، رأت السفيرة الأمريكية السابقة في الأمم المتحدة نيكي هايلي، أنّ دونالد ترامب لن يكون قادراً على الترشح للانتخابات الرئاسية في 2024، مضيفة في مقابلة نشرت الجمعة أنّ الجمهوريين أخطأوا في دعم حملته لإبطال نتائج الاقتراع الرئاسي الأخير.

وقالت لمجلة "بوليتيكو" إنّها "شديدة الانزعاج" مما حدث لترامب منذ هزيمته الانتخابية أمام جو بايدن.

وكانت من بين أشد مؤيدي ترامب الذي يواجه حالياً محاكمة في مجلس الشيوخ لاتهامه بالتحريض على التمرد.

وأضافت هايلي التي شغلت منصب سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة بين 2017 و2018، "ترامب لن يترشح لمنصب فدرالي مرة أخرى".

وانتقدت هايلي الحزب الجمهوري لدعمه حملة ترامب لإبطال نتائج الانتخابات، والتي أدت إلى اعتداء أنصاره المروع في 6 يناير/ كانون الثاني على مبنى الكابيتول في واشنطن.

وقالت لبوليتيكو "علينا الإقرار بأنه خذلنا"، إنّه "سار في طريق ما كان عليه أن يسلكه، وما كان علينا اتباعه فيه، وما كان علينا الإصغاء إليه ولا يمكننا ترك ذلك يتكرر".

وتأتي التصريحات بينما دخلت محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ يومها الرابع وسط محاولات محاميه لدحض الأدلة التي قدّمها فريق الادعاء الديموقراطي حول أنّ اعتداء 6 يناير مثّل تتويجاً لحملة تعمّدها الرئيس السابق لإثارة العنف.

وفي ظل تأثير ترامب الكبير داخل الحزب الجمهوري، يُتوقع ألّا يدينه معظم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، إلا أنّ ثمة اهتماما واسع النطاق لمعرفة عدد الأعضاء الذين سيقبلون الأدلة، ويصوّتون إلى جانب الديموقراطيين لإدانة الرئيس السابق.

وفي مجلس شيوخ ينقسم إلى 50 – 50، يحتاج فريق الادعاء بمجلس النواب ، وجميعهم من الحزب الديمقراطي، إقناع 17 نائبًا جمهوريًا للانضمام إلى حزبهم لإدانة ترامب.

وعرض الادعاء، الخميس، مقاطع من خطاب ترامب قبل اقتحام الكابيتول يوم 6 يناير/كانون الثاني الماضي، والذي حث فيه أنصاره على عدم الاستسلام والقتال.