اللورد إدوارد.. "فارس" استراتيجي مبعوث بريطاني للخليج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مكتب رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، الجمعة، تعيين إدوارد ليستر مبعوثاً خاصاً جديداً للخليج.

ما قاله جونسون حول أهمية منطقة الخليج اقتصاديًا وجيوسياسيًا، وطموحه من تعيين ليستر لتحقيق تحديث شامل في العلاقات مع الخليج، يطرح السؤال عمن هو "اللورد إدوارد"، الذي سيعمل مع شركاء بريطانيا الأقوى بالمنطقة.

من هو إدوارد ليستر؟

ولد إدوارد جوليان أودني ليستر في 25 أكتوبر/تشرين الأول من عام 1949، ويعرف أيضا باسم إيدي ليستر، وهو مستشار بريطاني خاص، وخبير استراتيجي، وسياسي سابق.

وشغل ليستر منصب كبير المستشارين الاستراتيجيين لرئيس الوزراء بوريس جونسون في الفترة من 24 يوليو/تموز عام 2019، حتى تولى منصب كبير الموظفي بدوانينج ستريت من 13 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2020 إلى الأول من يناير/كانون الثاني عام 2021 بصفة قائما بالأعمال بعد رحيل دومينيك كامينجز من منصب كبير مستشاري رئيس الوزراء.

وفي السابق، شغل منصب نائب عمدة لندن للسياسة تحت إدارة جونسون بين عام 2011 و2016، وكان أيضًا قائد مجلس واندسوورث من عام 1992 إلى 2011.





وطبقًا لموقع الحكومة البريطانية، أصبح السير إدوارد رئيس "هومز إنجلاند"، وهي جهاز حكومي يضطلع بتمويل الإسكان الاقتصادي في إنجلترا، في يونيو/حزيران عام 2016، كما عمل بمنصب مدير غير تنفيذي في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث من أبريل/نيسان عام 2017 حتى يوليو/تموز عام 2019.

وأشار موقع الحكومة البريطانية إلى أن السير إدوارد يتمتع أيضا بخلفية كبيرة في تسهيل مخططات التجديد الحضري واسعة النطاق، وتنسيق شراكات القطاعين العام والخاص.

وحصل ليستر على لقب فارس في تكريم عيد مولده عام 2011، نظير خدماته للحكومة المحلية، وتسلم الوسام في 30 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2011، ثم حصل على لقب بارون أودني ليستر في 6 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2020.

ويوصف ليستر بأنه جيد التنظيم، وماهر في إدارة العلاقات.