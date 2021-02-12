شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تحتل شريطاً حدودياً داخل العراق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اتهم رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق محمد رضا آل حيدر، تركيا باحتلال «شريط حدودي» داخل الأراضي العراقية. وأنحى آل حيدر في حديث لقناة «السومرية» العراقية أمس (الخميس)، باللائمة على أنقرة، مؤكداً أنها لم تلتزم بالاتفاقية الموقعة في 2008 التي تقضي بمطاردة التنظيمات الإرهابية داخل الحدود العراقية ولكن لمدة محددة لا تتجاوز الأسبوع أو الأسبوعين ولمسافة محددة. وأكد أن الجانب التركي، يقوم الآن بشبه احتلال لشريط حدودي طويل يبلغ أكثر من 17 كيلومتراً داخل الأراضي العراقية.

وقصفت القوات التركية قرى كردية بمحافظة دهوك العراقية. واستهدفت ترميا جبل كاري، شمالي محافظة دهوك، بصواريخ عدة من طائرات حربية تركية، فيما نفذت طائرات عمودية تركية إنزالاً جوياً في الجبل بعيد القصف الجوي، واندلعت اشتباكات بين مسلحي حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة وبين الجنود الأتراك في نفس المكان.

يذكر أن تركيا تقصف باستمرار مواقع في شمال العراق، مستهدفة المقاتلين الأكراد، وقد أدى تكثيف هذا القصف العام الماضي لأزمة دبلوماسية بين بغداد وأنقرة. كما أطلقت تركيا منذ منتصف يونيو الماضي، عمليتين عسكريتين داخل أراضي إقليم كردستان العراق، تقول إنها تستهدف من خلالهما مواقع حزب العمال الكردستاني، وقد تسببتا بأضرار كبيرة من الناحيتين المادية والبشرية.