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فلسطين تسجل 8 وفيات و665 إصابة جديدة بـ«كورونا»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رام الله-وام

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، تسجيل ثماني حالات وفاة و665 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أن نسبة التعافي من «كورونا» في فلسطين بلغت 93.5% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، ولفتت إلى وجود 56 مريضاً في غرف العناية المكثفة بينهم 19 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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