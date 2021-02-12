شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تسجل 8 وفيات و665 إصابة جديدة بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رام الله-وام

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، تسجيل ثماني حالات وفاة و665 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أن نسبة التعافي من «كورونا» في فلسطين بلغت 93.5% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، ولفتت إلى وجود 56 مريضاً في غرف العناية المكثفة بينهم 19 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.