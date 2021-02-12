شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون يعين إدوارد ليستر مبعوثاً خاصاً لمنطقة الخليج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن – رويترز

قال مكتب رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، الجمعة، إنه عين إدوارد ليستر مبعوثاً خاصاً جديداً لمنطقة الخليج.

وقال جونسون: «الخليج منطقة ذات أهمية بالغة من الناحيتين الاقتصادية والجيوسياسية. يسعدني أن أرسل اللورد (إدوارد) ليستر للعمل مع شركائنا هناك».

وأضاف «يشير تعيينه إلى طموحي في تحقيق تحديث شامل لعلاقاتنا الخليجية، وتعزيز الازدهار في الداخل مع الوفاء بأولوياتنا وقيمنا في الخارج».