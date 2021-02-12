شكرا لقرائتكم خبر عن ديوكوفيتش يتحدى آلام بطنه في أستراليا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل الصربي المصنف أول نوفاك ديوكوفيتش دفاعه عن اللقب في بطولة أستراليا المفتوحة في التنس، بفوز مثير الجمعة على الأمريكي تايلور فريتز، في مباراة شهدت حسماً في المجموعة الخامسة، على غرار المواجهة الماراثونية بين النمساوي دومينيك تييم الذي قهر «المشاغب» صاحب الأرض نيك كيريوس، وتأهل إلى الدور الرابع من أولى بطولات الجراند سلام.

وتغلب ديوكوفيتش على آلام شديدة في البطن ليخطف فوزاً صعباً من فريتز 7-6 (7/1)، 6-4، 3-6، 4-6، 6-2، في الدور الثالث من البطولة، ليضرب موعداً في الدور المقبل مع الكندي ميلوش راونيتش (14).

واحتاج ديوكوفيتش إلى استراحة طبية في المجموعة الثالثة، وقال: «أعلم أنه تمزق في العضلات؛ لذلك لا أعرف ما إذا كنت سأتمكن من التعافي منها في غضون يومين».

واعتبر انتصاره «بالتأكيد أحد أكثر الانتصارات خصوصية في حياتي».

وشهدت المباراة توقفاً مؤقتاً قبل حلول منتصف الليل بتوقيت ملبورن، ليطلب من الجمهور مغادرة الملعب امتثالاً لقرار مفاجئ من السلطات بإغلاق مدينة ملبورن لخمسة أيام، مع حظر المشجعين، وإجبار اللاعبين على التنافس في «فقاعة» صحية.

وتخشى السلطات من أن تكون ولاية فيكتوريا على شفير موجة ثالثة من فيروس «كوفيد-19»، فيما طُلب من سكان المدينة البالغ عددهم 5 ملايين نسمة البقاء في منازلهم منذ منتصف الليل، باستثناء عدد محدود من الأنشطة الأساسية المسموح بها.

تييم يقصي «المشاغب»

لكن تلك الجماهير عاشت ليلة «مجنونة» على ملعب «جون سينا أرينا» مع لاعبها كيريوس، الذي أشعل حماسهم بتقدمه بمجموعتين قبل أن ينهار في الثلاث التالية، ويحسم تييم المباراة لصالحه 4-6 و4-6 و6-3 و6-4 و6-4.

وعبّـر تييم وصيف بطل أستراليا العام الماضي عن سعادته بالإنجاز الذي حققه قائلاً: «هي أول مباراة لي أمام نيك على ملعبه المفضل، وبحضور هذه الجماهير الرائعة. لا شك أن هناك أشياء أسهل للقيام بها».

وهي المرة الرابعة التي يقلب فيها تييم تخلفه بمجموعتين إلى فوز في مسيرته، علماً أنه لم يخسر سوى 6 أشواط في مباراته السابقة.

وتابع الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف سادساً، مشواره بنجاح بفوزه السهل على الفرنسي أدريان مانارينو 6-3 و6-3 و6-1 في ساعة و43 دقيقة في الدور الثالث.

استفاقة لسيرينا

عند السيدات، عانت الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامس، المصنفة عاشرة، لتخطي بدايتها الصعبة أمام الروسية أناستازيا بوتابوفا، لتفوز بنتيجة 7-6 (7-5) و6-2 في الدور ذاته.

واحتاجت الفائزة بـ 23 لقباً في دورات الجراند سلام إلى 97 دقيقة للتخلص من منافستها على ملعب «رود ليفر أرينا»، وضربت موعداً في الدور الرابع مع البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة سابعة الفائزة بسهولة على الأمريكية آن لي 6-3 و6-1.

وتسعى سيرينا، ابنة الـ39 عاماً، في ملبورن إلى معادلة الرقم القياسي المطلق لعدد الألقاب الكبرى والمسجل باسم الأسترالية مارغريت كورت (24).

في المقابل، فوتت بوتابوفا (19 عاماً) على نفسها فرصة الفوز بالمجموعة الأولى، بعدما ارتكبت 5 أخطاء مزدوجة.

ولكن ما لبثت وليامس أن استعادت تركيزها وثقتها بنفسها، فرفعت من وتيرة لعبها، وفازت بشوط حاسم في المجموعة الأولى، وحسمت الثانية لمصلحتها والمباراة.

أوساكا تقصي جابر

وأنهت اليابانية ناومي أوساكا مغامرة التونسية أنس جابر، المصنفة 27، بفوزها السهل عليها 6-3 و6-2 في ساعة و18 دقيقة.

واظهرت المصنفة ثالثة والمتوجة في ملبورن قبل عامين، نعومة في التعامل مع فراشة حطت على وجهها، فما كان منها إلا أن حملتها بلطافة إلى خارج الملعب.

ولم تخسر أوساكا سوى 13 شوطاً في مبارياتها الثلاث حتى الآن، وقد وصفت اللعب ضد صديقتها جابر بـ «الأمر الممتع».

وتواجه أوساكا في الدور الرابع الإسبانية غاربينيي موغوروسا الفائزة على الكازاخستانية زارينا دياس 6-1 و6-1 في 56 دقيقة فقط.

وحسمت الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة ثانية، مباراتها في الدور الثالث أمام الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا 6-1 و6-3 في ساعة و18 دقيقة.